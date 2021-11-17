Михайлов: тренеры ЦСКА поступили оригинально, сменив вратаря в овертайме матча с "Динамо"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов назвал оригинальным решение тренерского штаба армейцев заменить вратаря в овертайме в матче Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо". Об этом он рассказал ТАСС.

ЦСКА уступил по буллитам в матче с бело-голубыми, основное время и овертайм завершились со счетом 2:2.

"Мне понравился только первый период. Второй и третий - нет, причем второй период мы вчистую проиграли, - сказал Михайлов. - Мы никак не можем нормально сыграть в большинстве - в меньшинстве мы играем и довольно неплохо. Что касается смены вратаря в овертайме, это оригинальный ход, но не более".

В следующем матче армейцы 19 ноября в Минске встретятся с местным "Динамо".