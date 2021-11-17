{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Михайлов: тренеры ЦСКА поступили оригинально, сменив вратаря в овертайме матча с "Динамо"

Член наблюдательного совета армейского клуба отметил, что ему понравился только первый период в исполнении ЦСКА
Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Борис Михайлов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Борис Михайлов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион СССР и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов назвал оригинальным решение тренерского штаба армейцев заменить вратаря в овертайме в матче Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо". Об этом он рассказал ТАСС.

На эту тему
"Динамо" победило ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги
"Динамо" победило ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

ЦСКА уступил по буллитам в матче с бело-голубыми, основное время и овертайм завершились со счетом 2:2.

"Мне понравился только первый период. Второй и третий - нет, причем второй период мы вчистую проиграли, - сказал Михайлов. - Мы никак не можем нормально сыграть в большинстве - в меньшинстве мы играем и довольно неплохо. Что касается смены вратаря в овертайме, это оригинальный ход, но не более".

В следующем матче армейцы 19 ноября в Минске встретятся с местным "Динамо".

Теги
Михайлов, Борис ПетровичКХЛ
КХЛ
Тренер ЦСКА Федоров объяснил выход четвертого полевого игрока в овертайме матча с "Динамо"
Специалист отметил, что решение было спонтанным
Тренер ЦСКА Федоров объяснил выход четвертого полевого игрока в овертайме матча с "Динамо"
Читать полностью