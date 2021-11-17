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Сборные по футболу

Александр Петраков утвержден главным тренером сборной Украины по футболу

Контракт рассчитан до 30 декабря 2022 года
Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
Описание
Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

ТАСС, 17 ноября. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил на посту главного тренера национальной сборной Александра Петракова. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

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Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной 18 августа, сменив Андрея Шевченко, занимавшего этот пост в течение пяти лет. Под руководством Петракова украинцы смогли занять второе место в группе в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года и поборются за выход на мировое первенство в плей-офф.

Контракт с Петраковым рассчитан до 30 декабря 2022 года с возможностью продления до 30 июля 2024 года.

Петракову 64 года, он является воспитанником киевского "Динамо". Выступал на позиции защитника в винницком "Локомотиве", киевском СКА, черкасском "Днепре", ровенском "Авангарде" и никопольском "Колосе". В качестве тренера он привел молодежную сборную Украины (до 20 лет) к победе на чемпионате мира в 2019 году.

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