Александр Петраков утвержден главным тренером сборной Украины по футболу

Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной 18 августа, сменив Андрея Шевченко, занимавшего этот пост в течение пяти лет. Под руководством Петракова украинцы смогли занять второе место в группе в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года и поборются за выход на мировое первенство в плей-офф.

Контракт с Петраковым рассчитан до 30 декабря 2022 года с возможностью продления до 30 июля 2024 года.

Петракову 64 года, он является воспитанником киевского "Динамо". Выступал на позиции защитника в винницком "Локомотиве", киевском СКА, черкасском "Днепре", ровенском "Авангарде" и никопольском "Колосе". В качестве тренера он привел молодежную сборную Украины (до 20 лет) к победе на чемпионате мира в 2019 году.