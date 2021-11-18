Гандболистки ЦСКА обыграли "Мец" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 18 ноября. Женский московский гандбольный клуб ЦСКА со счетом 32:24 обыграл французский "Мец" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла во Франции.

Игра должна была состояться 12 сентября во Франции. "Мец" вовремя не обратился в соответствующие инстанции, чтобы отменить десятидневный карантин для московской команды, в связи с этим разрешение на въезд было получено поздно, и ЦСКА не сумел вовремя забронировать рейс. Столичный клуб обратился в Европейскую федерацию гандбола (EHF) с просьбой о переносе игры на другую дату.

ЦСКА поднялся на третье место в группе В, набрав 9 очков после семи матчей. Лидирует венгерский "Дьёр" (14 очков), второе место занимает "Мец" (10), четвертое - норвежский "Вайперс" (8), пятое - датский "Оденсе" (8). Шестое место занимает шведский "Сэвехов" (4), далее идут словенский "Крим" (3) и турецкий "Кастамону" (0). В следующем туре ЦСКА 20 ноября сыграет против "Крима", "Мец" 21 ноября примет "Сэвехов".

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 16 команд, которые разбиты на две группы. Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал. Коллективы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за выход в 1/4 финала.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года, до сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов, став лучшей в сезоне-2007/08. Советские команды 16 раз побеждали в турнире.

Лига чемпионов завершится 30 мая 2022 года.