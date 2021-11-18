Главный тренер клуба НХЛ "Питтсбург" заявил, что восстановление Малкина идет по плану

ТАСС, 18 ноября. Процесс восстановления российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" Евгения Малкина после операции идет по плану, форвард уверенно выглядит на льду. Об этом заявил главный тренер команды Майк Салливан, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

"Его состояние в процессе реабилитации очень обнадеживает, - заявил Салливан. - Нам радостно говорить, что все идет по плану. На днях у меня была возможность увидеть его на льду, и мне понравилось, что он выглядел так уверенно и солидно после долгого отсутствия".

"Наши врачи составили дня него расписание восстановительных мероприятий, и лишь некоторые из них - это занятия на льду, - отметил главный тренер "Питтсбурга". - Сейчас мы дали ему небольшой отдых, потому что он действительно много работал в последнее время. Его восстановление - очень утомительный процесс. Но он выглядит очень-очень хорошо на данный момент".

4 июня Малкин перенес операцию на правом колене. В конце сентября генеральный менеджер "Питтсбурга" Рон Хекстолл заявил, что россиянин пропустит первые два месяца текущего регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Малкин набрал 28 очков (8 заброшенных шайб + 20 голевых передач) в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 5 (1+4) очков в четырех встречах плей-офф.

Малкину 35 лет, в 2004 году он был выбран "Питтсбургом" в первом раунде драфта под общим вторым номером. Форвард выступает за команду с 2006 года. Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014). В составе "Металлурга" Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России.