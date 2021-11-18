Крейчикова и Синякова выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде

ТАСС, 18 ноября. Чешские спортсменки Катерина Синякова и Барбора Крейчикова обыграли представительницу Тайваня Се Шувэй и бельгийку Элизу Мертенс в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Синяковой и Крейчиковой, посеянных на турнире под первым номером. Се Шувэй и Мертенс имели третий номер посева.

Синяковой 25 лет, она занимает 49-е место в одиночном рейтинге WTA и второе - в парном, а также является обладательницей 12 титулов под эгидой организации в парном разряде и двух - в одиночном. В 2018 году в паре с Крейчиковой она стала победительницей Уимблдона, в 2021 году чешки выиграли золото Олимпийских игр в Токио.

Крейчиковой 25 лет, в одиночном и парном рейтингах WTA она идет третьей. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и девять - в парном. Крейчикова также участвовала в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде, но не смогла преодолеть групповой этап.

Позднее в четверг пройдет финальный матч Итогового турнира WTA в одиночном разряде, в котором встретятся эстонка Анетт Контавейт и представительница Испании Гарбинье Мугуруса. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн, Крейчикова и Синякова получат $360 тыс.