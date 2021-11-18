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НБА

Трипл-дабл Батлера помог "Майами" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 113:98
Брэндон Ингрэм ("Нью-Орлеан") и Джимми Батлер ("Майами") AP Photo/Wilfredo Lee
Описание
Брэндон Ингрэм ("Нью-Орлеан") и Джимми Батлер ("Майами")
© AP Photo/Wilfredo Lee

ТАСС, 18 ноября. "Майами" победил "Нью-Орлеан" со счетом 113:98 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Майами" Джимми Батлер, оформивший трипл-дабл (31 очко + 10 подборов + 10 передач). В составе "Нью-Орлеана" 24 очка набрал Никил Александер-Уокер.

"Майами" одержал третью победу подряд, команда занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, выиграв 10 встреч из 15. "Нью-Орлеан" занимает предпоследнюю, 14-ю строчку на Западе, в активе команды два выигранных матча из 16.

Следующую встречу "Майами" проведет 19 ноября дома против "Вашингтона", "Нью-Орлеан" 20 ноября примет "Лос-Анджелес Клипперс".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Детройт" - "Индиана" - 97:89;
  • "Шарлотт" - "Вашингтон" - 97:87;
  • "Атланта" - "Бостон" - 110:99;
  • "Бруклин" - "Кливленд" - 109:99;
  • "Милуоки" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 109:102;
  • "Нью-Йорк" - "Орландо" - 98:104.
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