Шатаут Самсонова и передача Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ

Овечкин сравнялся с Халлом по количеству голов в НХЛ

Уже в четверке лучших. Овечкин сравнялся с Халлом по количеству голов в НХЛ

Шайбы забросил нападающий Гарнет Хэтэуэй (57, 59-я минуты).

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, всего в его активе 21 очко (6 шайб + 15 передач) в 17 матчах текущего сезона. Его партнеры по команде россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов провел второй в сезоне и пятый в карьере матч "на ноль", отразив 34 броска.

После 17 игр "Вашингтон" идет на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, в активе клуба 25 очков. "Лос-Анджелес" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе с 18 очками в 16 встречах.

Следующий матч "Вашингтон" проведет 21 ноября в гостях против "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" в тот же день примет "Каролину".

В других матчах игрового дня "Ванкувер" дома проиграл "Колорадо" (2:4), а "Чикаго" в гостях победил "Сиэтл" (4:2).