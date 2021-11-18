Голкипер "Вашингтона" Самсонов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 18 ноября. Российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан второй звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Шатаут Самсонова и передача Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ

На эту тему

В четверг "Вашингтон" в гостях победил "Лос-Анджелес" (2:0), Самсонов провел второй в сезоне и пятый в карьере матч "на ноль", отразив 34 броска.

Первой звездой дня стал нападающий "Колорадо" Назем Кадри, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи в гостевом матче с "Ванкувером" (4:2).

Третьей звездой стал форвард "Чикаго" Алекс Дебринкэт, на счету которого шайба и передача в выездной игре с "Сиэтлом" (4:2).