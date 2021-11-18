Голкипер "Вашингтона" Самсонов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 18 ноября. Российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан второй звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В четверг "Вашингтон" в гостях победил "Лос-Анджелес" (2:0), Самсонов провел второй в сезоне и пятый в карьере матч "на ноль", отразив 34 броска.
Первой звездой дня стал нападающий "Колорадо" Назем Кадри, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи в гостевом матче с "Ванкувером" (4:2).
Третьей звездой стал форвард "Чикаго" Алекс Дебринкэт, на счету которого шайба и передача в выездной игре с "Сиэтлом" (4:2).