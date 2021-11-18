Вратарь "Вашингтона" Самсонов прокомментировал шатаут в матче с "Лос-Анджелесом"

ТАСС, 18 ноября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" играл с горячими сердцами в матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса". Такое мнение пресс-службе "Вашингтона" высказал голкипер команды Илья Самсонов.

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 2:0. Самсонов провел второй в сезоне и пятый в карьере матч "на ноль", отразив 34 броска.

"Победа команды - это самое важное, - сказал Самсонов. - Сегодня мы играли с горячими сердцами, вся команда мне помогала, много ударов было заблокировано. Это была хорошая игра, очень важные два очка. Думаю, что мне нужно так играть в каждом матче".

"Было очень много работы, много разговаривал с тренером. Для меня это очень важный матч, так как начало сезона сложилось не очень удачно. Буду верить, что получилось перейти на новый уровень. Чувствую себя очень уверенно сейчас", - добавил голкипер.

Самсонову 24 года, он выступает за "Вашингтон" с 2019 года. В составе сборной России он становился серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира. Самсонов был выбран "Вашингтоном" на драфте 2015 года под 22-м номером.

После 17 игр "Вашингтон" идет на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, в активе клуба 25 очков.