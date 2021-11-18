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Футбол в России

Колодин: Денис Ковба был отличным футболистом

Экс-игрок умер в возрасте 42 лет

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Денис Ковба был добрым человеком и отличным футболистом. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший одноклубник Ковбы, бронзовый призер чемпионата Европы Денис Колодин.

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Ковба умер в четверг в возрасте 42 лет. Ранее его супруга Надежда Ковба сообщила, что бывший игрок заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию.

"Денис - хороший, добрый человек, отличный футболист, - сказал Колодин. - Очень неожиданное известие, вроде он всегда здоровый был, у него отличная семья. Приношу его близким соболезнования в связи с такой трагедией. В последнее время мы с ним очень редко виделись".

Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В общей сложности он провел за самарцев 260 матчей в разных турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных передач. Вместе с клубом он завоевал бронзу чемпионата России, доходил до финала Кубка России, а также выступал в Кубке УЕФА.

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