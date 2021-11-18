Матч "Крылья Советов" - "Урал" начнется с минуты молчания в память о Денисе Ковбе

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Встреча 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Крыльями Советов" и екатеринбургским "Уралом" начнется с минуты молчания в память о бывшем полузащитнике самарского клуба Денисе Ковбе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов".

Ковба умер в четверг в возрасте 42 лет. Ранее супруга игрока Надежда Ковба сообщила, что бывший футболист заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию.

"Минута молчания будет перед игрой с "Уралом", - сообщили в пресс-службе. Встреча пройдет 20 ноября в Самаре и начнется в 14:00 мск.

Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год. В общей сложности он провел за самарскую команду 260 матчей в разных турнирах, забив восемь мячей и отдав 10 результативных передач. Вместе с клубом он завоевал бронзу чемпионата России, доходил до финала Кубка России, а также выступал в Кубке УЕФА.