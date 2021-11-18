Чемпион мира по санному спорту Репилов снова отстранен от тренировок из-за коронавируса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира по санному спорту 2021 года Роман Репилов, днем ранее допущенный до тренировок на олимпийской трассе в Пекине, прошел очередное тестирование на коронавирус, после чего снова был отправлен на изоляцию. Об этом ТАСС сообщил начальник команды сборной России Артем Петраков.
Сборная России из-за выявленного в начале сбора положительного теста на ковид у Павла Репилова вынуждена была с первых дней готовиться в условиях карантина в отдельности от зарубежных коллег. Павел Репилов находился в карантине почти неделю и получил возможность возобновить тренировки только 13 ноября. За день до этого положительный тест на ковид сдал старший брат Павла Репилова Роман Репилов, который сразу же был помещен в режим изоляции. К 17 ноября у чемпиона мира было два сданных теста на ковид, после чего он принял участие в тренировке вместе с остальными спортсменами.
"Роман снова отстранен от тренировок, вчера он опять сдал положительный тест на ковид, а сегодня утром - отрицательный, - сказал Петраков. - Для допуска на трассу нужно два подряд отрицательных теста. Спортсмен чувствует себя отлично и по всем показателям не может представлять угрозу для других. Ситуация весьма странная, мы попросили поддержки у Олимпийского комитета России. Директору медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК), курирующему тему ковида, уже отправлено письмо".
В состав команды России по санному спорту на сбор в Пекине вошли Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Матвей Пересторонин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Виктория Демченко, Диана Логинова, а также четыре экипажа саней-двоек: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов, Андрей Богданов / Юрий Прохоров и Станислав Мальцев / Дмитрий Халилов.
С 20 по 21 ноября в Пекине пройдет первый этап Кубка мира по санному спорту. После его окончания все команды переедут в Сочи, где пройдут второй и третий этапы кубка.