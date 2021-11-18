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ММА

Тренер Василевского рассказал о причинах снятия бойца с поединка против Марсио Сантоса

Поединок должен был пройти 27 ноября на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский плохо себя чувствует уже четыре дня, из-за чего ему пришлось сняться с поединка против бразильца Марсио Сантоса. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Рамазан Исмаилов.

Поединок Василевского против Сантоса должен был пройти 27 ноября на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре. Соперником Сантоса после снятия Василевского стал Александр Емельяненко.

"Слава плохо себя чувствует уже четыре дня, была температура, - сказал Исмаилов. - Какое-то время он не говорил мне об этом. Но сейчас сдал анализы. Ждем результата, это может быть и коронавирус".

"Думаю, что не стоило выходить в таком состоянии. Нужно восстановиться и выступить уже на одном из следующих турниров", - добавил собеседник агентства.

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