Хохлов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ротор"

ТАСС, 18 ноября. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хохлов возглавлял "Ротор" с мая 2021 года. Контракт с 45-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах будет тренер дубля Алексей Жданов.

Ранее Хохлов возглавлял краснодарскую "Кубань", был главным тренером молодежной и основной команд московского "Динамо". В 2014 и 2015 годах специалист приводил молодежную команду "Динамо" к победе в первенстве России.

"Ротор" занимает 16-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги, набрав 24 очка в 23 матчах. В сезоне-2020/21 волгоградский клуб выступал в Тинькофф - Российской премьер-лиге.