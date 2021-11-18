Камельзон: Джокович взял Рублева голыми руками на Итоговом турнире ATP

Встреча прошла в среду, матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу серба. Благодаря победе Джокович обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

"Рублев сыграл не лучший матч своей жизни, почему не знаю. Не было куража. Ты вышел играть с первой ракеткой мира, тебе нечего терять и можно было поймать игру, хотя бы побороться. Только в первом сете до счете 3:3 была какая-то борьба, пока Джокович находил игру, а потом уже все шло в одни ворота. И вот того Рублева, который умеет гореть на игре, дышать ярким пламенем, куража - ничего этого не было, была какая-то потухшая игра, Джокович его взял голыми руками, к сожалению", - сказал Камельзон.

Также эксперт прокомментировал выступление другого россиянина Даниила Медведева, который, так же как и Джокович, обеспечил себе выход в полуфинал. "От Медведева я жду всегда только победы, этот парень необычный, ни на кого не похож, с устойчивой очень психикой. Чем лучше вы играете против Медведева, тем более высокий он показывает класс игры, он не боится игроков, которые играют на скоростях и очень высоком уровне. Поэтому он сегодня высоко стоит, и у него есть шансы выиграть турнир", - отметил специалист.

В пятницу Рублев сыграет с норвежцев Каспером Руудом, победитель этого матча выйдет в полуфинал. Медведев в четверг встретится с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.