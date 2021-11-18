Тарасов сообщил, что урегулировал финансовый спор с Союзом биатлонистов России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1994 года Сергей Тарасов урегулировал финансовой спор с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом он сообщил ТАСС.

В прошлом году Тарасов требовал от СБР погасить задолженность по зарплате за работу на посту вице-президента, который он занимал при прежнем президенте организации Владимире Драчеве. На тот момент долг составлял 3,5 млн рублей.

"Сейчас никаких разногласий уже нет, мы уладили все конфликты, все хорошо, - сказал Тарасов. - У нас все отлично".

Стороны заключили мировое соглашение, условия которого не разглашаются.

Тарасов покинул СБР в июле прошлого года, после избрания на пост президента Виктора Майгурова. Он не стал участвовать во внеочередных выборах руководства организации, которые должны были помочь преодолеть раскол внутри правления СБР. Тарасов поддерживал Драчева, но тот добровольно оставил пост за день до выборов.

Майгуров прежде состоял в правлении и был в числе оппонентов Драчева.