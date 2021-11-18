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Зверев обыграл Хуркача и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4
Александр Зверев EPA-EFE/Alessandro Di Marco
Описание
Александр Зверев
© EPA-EFE/Alessandro Di Marco

ТАСС, 18 ноября. Представитель Германии Александр Зверев обыграл поляка Хуберта Хуркача в матче третьего тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Италии.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Зверева. Он посеян на турнире под третьим номером, Хуркач - под седьмым.

В предварительном раунде восемь участников поделены на два квартета, по два лучших спортсмена выходят в полуфинал. Зверев и Хуркач выступают в одной группе с россиянином Даниилом Медведевым (2) и итальянцем Яником Синнером. Синнер заменил своего соотечественника Маттео Берреттинни, который снялся с соревнований из-за травмы. Зверев одержал две победы в трех матчах и вышел в полуфинал турнира.

В другой группе играют серб Новак Джокович (1), россиянин Андрей Рублев (5), норвежец Каспер Рууд (8) и представитель Великобритании Кэмерон Норри, заменивший на турнире грека Стефаноса Циципаса (4).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз, действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.

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