Зверев обыграл Хуркача и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира и обеспечил себе второе место рейтинга ATP

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Зверева. Он посеян на турнире под третьим номером, Хуркач - под седьмым.

В предварительном раунде восемь участников поделены на два квартета, по два лучших спортсмена выходят в полуфинал. Зверев и Хуркач выступают в одной группе с россиянином Даниилом Медведевым (2) и итальянцем Яником Синнером. Синнер заменил своего соотечественника Маттео Берреттинни, который снялся с соревнований из-за травмы. Зверев одержал две победы в трех матчах и вышел в полуфинал турнира.

В другой группе играют серб Новак Джокович (1), россиянин Андрей Рублев (5), норвежец Каспер Рууд (8) и представитель Великобритании Кэмерон Норри, заменивший на турнире грека Стефаноса Циципаса (4).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз, действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.