"Спартак" не получал запросов по поводу возможного обвинения в адрес Промеса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" не получал запросов от правоохранительных органов Нидерландов по поводу возможного обвинения в адрес полузащитника команды Квинси Промеса. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ранее в четверг нидерландское издание De Telegraaf сообщило о том, что Промесу предъявлено обвинение в нанесении ножевых ранений. В декабре 2020 года футболист был задержан по подозрению в указанном преступлении. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации источника, игроку грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

"Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах, - заявил Зеленов. - Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то "Спартак" будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало".

"По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет", - подчеркнул представитель "Спартака".

В феврале 2021 года Промес подписал рассчитанный на 3,5 года контракт со "Спартаком", перейдя из нидерландского "Аякса". Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков на пресс-конференции, посвященной презентации игрока, заявил, что клуб будет выплачивать амстердамцам средства за трансфер футболиста на протяжении всего действия соглашения. Представитель российского клуба тогда отметил, что "юридические и финансовые риски клубом застрахованы", и, если что-то произойдет, "Спартак" перестанет платить.

Промес выступал за российский клуб с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России. После ухода из "Спартака" он выступал за испанскую "Севилью" и "Аякс". После возвращения в московскую команду 29-летний игрок провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забив восемь мячей, отдав три голевые передачи и получив три желтые карточки.