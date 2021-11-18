Гендиректор "Рубина" назвал неожиданным решение Шатова приостановить карьеру

"Рубин" в четверг на официальном сайте объявил о том, что 31-летний полузащитник принял решение приостановить карьеру. Шатов отметил, что у него "сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем". В сезоне-2021/22 игрок из-за травмы пропустил 47 дней и шесть матчей. Это повреждение стало для него четвертым за почти полтора года в казанском клубе.

"Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне премьер-лиги", - сказал Сайманов.

"Есть ли договоренность о том, что Шатов вернется в "Рубин", если решит возобновить карьеру? Если решит, примем решение. Что сейчас про это говорить. Пока решение такое", - добавил гендиректор клуба из столицы Татарстана.

Шатов выступал за "Рубин" с августа 2020 года. В составе казанцев он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи. Ранее полузащитник играл за екатеринбургский "Урал", махачкалинский "Анжи", санкт-петербургский "Зенит" и "Краснодар". В составе "Зенита" полузащитник трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

За сборную России полузащитник выступал с 2012 по 2016 год, сыграв на чемпионате мира - 2014 и чемпионате Европы - 2016. За это время он принял участие в 28 матчах, забив два мяча и отдав пять голевых передач.