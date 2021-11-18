Чернышенко открыл заявочную кампанию "Игр будущего"

В мероприятии приняли участие министр спорта Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представители организационного комитета "Игр будущего" и представители регионов (в режиме видеоконференции). Специальными гостями мероприятия стали спортсмены команды Team Spirit - победители чемпионата мира The International 10. Они же стали послами "Игр будущего".

"Сегодня мы запускаем заявочную кампанию по выборам города, который примет первые в истории "Игры будущего". Их масштаб колоссален, это даже больше по масштабам, чем чемпионаты мира и Олимпийские игры. Это позволяет России блистать на мировых рынках, а также объединяет молодежь", - сказал Чернышенко.

"Мы даем старт фантастическому и историческому проекту. У России громаднейший опыт организации крупнейших соревнований, я уверен в успехе. Мы сейчас не представляем развитие спорта без современных цифровых технологий. Люди, уделяющие внимание развитию киберспорта, являются гармоничными", - добавил Матыцин.

Регионам будет представлена концепция заявочной кампании, которая призвана определить город или альянс городов для проведения первого турнира "Игры будущего - 2023".

Впервые проект международного движения и турнира "Игры будущего" Чернышенко представил в сентябре 2021 года в Казани на форуме "Россия - спортивная держава". Международные соревнования впервые пройдут в России в 2023 году, национальные сборные будут состязаться в инновационных дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.