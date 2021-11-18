{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Киберспорт

Чернышенко открыл заявочную кампанию "Игр будущего"

Международные соревнования впервые пройдут в России в 2023 году
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заявочная кампания по выбору города - организатора "Игр будущего" началась. Старт кампании дал в координационном центре правительства РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В мероприятии приняли участие министр спорта Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представители организационного комитета "Игр будущего" и представители регионов (в режиме видеоконференции). Специальными гостями мероприятия стали спортсмены команды Team Spirit - победители чемпионата мира The International 10. Они же стали послами "Игр будущего".

© АНО "Национальные приоритеты"

"Сегодня мы запускаем заявочную кампанию по выборам города, который примет первые в истории "Игры будущего". Их масштаб колоссален, это даже больше по масштабам, чем чемпионаты мира и Олимпийские игры. Это позволяет России блистать на мировых рынках, а также объединяет молодежь", - сказал Чернышенко.

"Мы даем старт фантастическому и историческому проекту. У России громаднейший опыт организации крупнейших соревнований, я уверен в успехе. Мы сейчас не представляем развитие спорта без современных цифровых технологий. Люди, уделяющие внимание развитию киберспорта, являются гармоничными", - добавил Матыцин.

Регионам будет представлена концепция заявочной кампании, которая призвана определить город или альянс городов для проведения первого турнира "Игры будущего - 2023".

Впервые проект международного движения и турнира "Игры будущего" Чернышенко представил в сентябре 2021 года в Казани на форуме "Россия - спортивная держава". Международные соревнования впервые пройдут в России в 2023 году, национальные сборные будут состязаться в инновационных дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичМатыцин, Олег ВасильевичКиберспорт
Мировой футбол
Ван Бронкхорст стал главным тренером шотландского футбольного клуба "Рейнджерс"
На этом посту он сменил Стивена Джеррарда
Ван Бронкхорст стал главным тренером шотландского футбольного клуба "Рейнджерс"
Читать полностью