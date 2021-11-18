Футболистка Онгене продлила контракт с ЦСКА

ТАСС, 18 ноября. Камерунская футболистка Габриэль Онгене продлила контракт со столичным ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до 2023 года.

"Очень рада, что продлила контракт с ЖФК ЦСКА. Клуб представил очень интересный проект, который мне понравился. Мне хочется быть частью армейского коллектива и играть с футболистками, которые напишут самые красивые страницы в истории ЖФК ЦСКА. В ближайшие годы хотелось бы выиграть с армейцами требл, то есть чемпионат России, Кубок и Суперкубок, не забывая при этом о Лиге чемпионов", - приводит слова Онгене пресс-служба клуба.

Онгене 32 года, она выступает за ЦСКА с 2017 года. В 2017 году она выиграла с командой Кубок России, а в 2019 и 2020 годах спортсменка в составе ЦСКА стала чемпионкой России. На данный момент в активе нападающей 98 матчей за красно-синих и 36 забитых мячей. Это лучший показатель среди всех игроков, когда-либо выступавших за столичный клуб. Ранее она выступала за химкинскую "Россиянку", с которой выиграла чемпионат России в 2016 году.