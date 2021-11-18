Матыцин заявил, что надеется на восстановление ВФЛА в 2022 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Замечания, которые были высказаны в сторону Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), в 2022 году будут исправлены. Такое мнение высказал журналистам министр спорта России Олег Матыцин.

Российским легкоатлетам опять не вернули флаг. Отстранение продлится больше шести лет

17 ноября конгресс World Athletics проголосовал за продление отстранения ВФЛА, которое продолжается с ноября 2015 года.

"Все движется в соответствии с дорожной картой, которая была согласована. Отмечено позитивное движение в соответствии с этой дорожной картой. Есть ряд невыполненных пунктов. Мы видим в этом внимание World Athletics и экспертов к ситуации в легкой атлетике", - сказал Матыцин.

Министр отметил лидирующую роль российской легкой атлетики. "Видим конструктивный диалог с ВФЛА, и это гарантия того, что мы преследуем одну цель. Российская легкая атлетика - лидирующая, без ее участия невозможно развитие мировой легкой атлетики. Надеюсь, что в 2022 году все замечания будут исправлены, мы с надеждой смотрим на этот год", - добавил он.

Из-за санкций российские легкоатлеты на международных соревнованиях вынуждены выступать в нейтральном статусе.