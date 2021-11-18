Матыцин заявил, что надеется на восстановление ВФЛА в 2022 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Замечания, которые были высказаны в сторону Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), в 2022 году будут исправлены. Такое мнение высказал журналистам министр спорта России Олег Матыцин.
17 ноября конгресс World Athletics проголосовал за продление отстранения ВФЛА, которое продолжается с ноября 2015 года.
"Все движется в соответствии с дорожной картой, которая была согласована. Отмечено позитивное движение в соответствии с этой дорожной картой. Есть ряд невыполненных пунктов. Мы видим в этом внимание World Athletics и экспертов к ситуации в легкой атлетике", - сказал Матыцин.
Министр отметил лидирующую роль российской легкой атлетики. "Видим конструктивный диалог с ВФЛА, и это гарантия того, что мы преследуем одну цель. Российская легкая атлетика - лидирующая, без ее участия невозможно развитие мировой легкой атлетики. Надеюсь, что в 2022 году все замечания будут исправлены, мы с надеждой смотрим на этот год", - добавил он.
Из-за санкций российские легкоатлеты на международных соревнованиях вынуждены выступать в нейтральном статусе.