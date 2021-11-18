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Летние олимпийские виды спорта

Лилия Морозова избрана главой Международной федерации эстетической гимнастики

Россиянка сменила представительницу Испании Татьяну Мирошниченко

ТАСС, 18 ноября. Россиянка Лилия Морозова избрана на пост президента Международной федерации эстетической гимнастики (IFAGG). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

На посту президента Морозова сменила представительницу Испании Татьяну Мирошниченко. Ранее россиянка в течение шести лет занимала пост вице-президента IFAGG.

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Морозову с избранием на новый пост. "Рад поздравить заслуженного тренера России Лилию Петровну Морозову с избранием президентом IFAGG! Лилия Петровна - одна из инициаторов развития эстетической гимнастики в нашей стране, у нее накоплен богатый тренерский опыт - она работала со сборными командами России, Москвы, а также Бразилии и Индонезии. На протяжении 18 лет Лилия Морозова является членом IFAGG, с 2015 года - вице-президентом организации, курирует студенческое направление, ее избрание главой IFAGG говорит о высокой степени доверия и уважения к ее деятельности", - сказал Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"Я поздравляю Всероссийскую федерацию эстетической гимнастики - это также их успех и признание заслуг. Уверен, под руководством Лилии Морозовой Международная федерация эстетической гимнастики продолжит эффективную работу по развитию и популяризации этого красивого вида спорта. Желаю Лилии Петровне больших успехов на новой должности", - добавил министр.

Морозовой 51 год, она является заслуженным тренером России, старшим тренером команды России. Занимает пост вице-президента Всероссийской федерации эстетической гимнастики.

Теги
Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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