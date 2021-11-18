Лилия Морозова избрана главой Международной федерации эстетической гимнастики

ТАСС, 18 ноября. Россиянка Лилия Морозова избрана на пост президента Международной федерации эстетической гимнастики (IFAGG). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

На посту президента Морозова сменила представительницу Испании Татьяну Мирошниченко. Ранее россиянка в течение шести лет занимала пост вице-президента IFAGG.

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Морозову с избранием на новый пост. "Рад поздравить заслуженного тренера России Лилию Петровну Морозову с избранием президентом IFAGG! Лилия Петровна - одна из инициаторов развития эстетической гимнастики в нашей стране, у нее накоплен богатый тренерский опыт - она работала со сборными командами России, Москвы, а также Бразилии и Индонезии. На протяжении 18 лет Лилия Морозова является членом IFAGG, с 2015 года - вице-президентом организации, курирует студенческое направление, ее избрание главой IFAGG говорит о высокой степени доверия и уважения к ее деятельности", - сказал Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"Я поздравляю Всероссийскую федерацию эстетической гимнастики - это также их успех и признание заслуг. Уверен, под руководством Лилии Морозовой Международная федерация эстетической гимнастики продолжит эффективную работу по развитию и популяризации этого красивого вида спорта. Желаю Лилии Петровне больших успехов на новой должности", - добавил министр.

Морозовой 51 год, она является заслуженным тренером России, старшим тренером команды России. Занимает пост вице-президента Всероссийской федерации эстетической гимнастики.