Ван Бронкхорст стал главным тренером шотландского футбольного клуба "Рейнджерс"

ТАСС, 18 ноября. Нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст возглавил шотландский футбольный клуб "Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее главным тренером "Рейнджерс" был англичанин Стивен Джеррард, который привел шотландский клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне-2020/21. 11 ноября Джеррард стал главным тренером английской "Астон Виллы".

Ван Бронкхорсту 46 лет. С 2015 года по 2019 год он возглавлял нидерландский "Фейенорд". Под его руководством "Фейенорд" два раза завоевывал Кубок Нидерландов (2016, 2018) и один раз - золото чемпионата страны (2017). В качестве футболиста ван Бронкхорст выступал за "Рейнджерс" в 1998-2001 годах, он сыграл за клуб в 118 матчах, забил 22 мяча и дважды выиграл с ним национальный чемпионат, а также завоевал два Кубка Шотландии и Кубок Лиги.