В отдаленном хуторе Кубани открыли площадку для воркаута

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Многофункциональную спортивную площадку, включающую зону для занятий воркаутом, уличные тренажеры, площадку для волейбола и баскетбола построили в хуторе Александровский в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в рамках краевой программы "Развитие физической культуры и спорта", написал в четверг в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Новый спортивный объект открыли в хуторе Александровском Усть-Лабинского района. Там установили многофункциональную площадку. Зона воркаута, уличные тренажеры, площадка для волейбола и баскетбола - надеюсь, все это станет центром притяжения для местных жителей", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что площадку построили в рамках краевой программы "Развитие физической культуры и спорта". Всего же, по его словам, с начала года в отдаленных муниципалитетах и небольших поселениях уже построили 11 таких площадок, а также четыре малобюджетных зала шаговой доступности, универсальный спортивный комплекс и бассейн

Краснодарский край занимает лидирующую позицию в России по числу жителей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом: по итогам 2020 года их было более 2,9 млн - это 54,5% от всего населения региона. Обеспеченность спортивными объектами в крае превышает 50%, в регионе проводится большое количество соревнований всероссийского и международного уровней, край выступает площадкой для проведения учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд России по различным видам спорта.