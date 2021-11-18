Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в Польше

ТАСС, 18 ноября. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на турнире серии "Челленджер" в Варшаве.

За свой прокат спортсмены получили 79,76 балла. Второе и третье места также занимают российские пары - Алина Пепелева и Роман Плешков (69,42), Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (67,53).

Тарасовой 26 лет, Морозову - 28. В паре они выступают с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трехкратными призерами чемпионатов мира (2017, 2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Произвольную программу пары представят 19 ноября.