Российские шахматисты обыграли венгров на командном чемпионате Европы

ТАСС, 18 ноября. Сборная России по шахматам одержала победу над командой Венгрии в матче шестого тура командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Словении.

Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5. Даниил Дубов черными фигурами победил Тамаша Бануса. Вничью завершились партии Александр Грищук - Ференц Беркеш, Владислав Артемьев - Беньямин Гледура, Гергей Кантор - Андрей Есипенко. Ранее сборная России победила греков, чехов и поляков и сыграла вничью с испанцами и азербайджанцами.

В женском турнире сборная России со счетом 3,5:0,5 победила команду Греции. Александра Горячкина белыми победила Ставрулу Цолакиду, Полина Шувалова белыми - Екатерину Павлиду, Алина Кашлинская черными - Харитомени Маркантонаки, вничью завершилась партия Анастасия Аврамиду - Екатерина Лагно. Ранее женская сборная России победила команды Чехии, Испании, Германии, Грузии и Италии.

Командный чемпионат Европы проводится с 1957 года, женские соревнования - с 1992-го. В мужском турнире участвуют 39 команд, в женском - 31. Формат соревнований предусматривает проведение девяти туров. Лидерами по количеству побед на командных чемпионатах Европы как у мужчин, так и у женщин являются сборные СССР и России. Советская мужская команда неизменно становилась чемпионом вплоть до 1989 года, сборная России же выигрывала турнир в 1992, 2003, 2007, 2015 и 2019 годах. Россиянки из проведенных 13 чемпионатов Европы выиграли шесть. Трехкратным чемпионом Европы в составе сборной России является Грищук, у женщин столько же раз побеждала Горячкина.