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КХЛ

"Спартак" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Матч закончился со счетом 5:2
Хоккеисты "Спартака" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 дома обыграл "Барыс" из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (34-я минута), Йори Лехтеря (40, 50), Дмитрий Кугрышев (52), Александр Никишин (53). У "Барыса" отличились Никита Михайлис (8) и Егор Петухов (12).

"Спартак" прервал серию из трех поражений, "Барыс" потерпел четвертое поражение кряду. Команды уже встречались в текущем сезоне 11 сентября. Тогда красно-белые одержали победу со счетом 4:1.

Ранее в четверг казанский "Ак Барс" в гостях переиграл рижское "Динамо" со счетом 3:1. Уфимский "Салават Юлаев" победил в Подольске местный "Витязь" (4:2)

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Бориса Миронова в 30 играх набрали 32 очка. "Барыс" с 24 очками в 29 матчах идет 10-м в таблице Восточной конференции. В следующем матче "Спартак" в Хельсинки сыграет с местным "Йокеритом" 20 ноября. "Барыс" в этот же день проведет гостевой матч против череповецкой "Северстали".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург291923014104-6449
2Трактор31143611697-7648
3Салават Юлаев30172111889-5942
4Ак Барс30132304869-6640
5Авангард291511011181-6635
6Сибирь291102131256-6330
7Автомобилист29921321297-8829
8Нефтехимик28921131275-8128
9Амур30524231463-8327
10Барыс29622221569-9324
11Куньлунь29601121962-11017
12Адмирал29501321851-9517
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит29143222695-7342
2СКА28131332688-6339
3Динамо М291711001098-7138
4ЦСКА29114311967-6038
5Северсталь28113321866-6237
6Локомотив29141032981-6935
7Динамо Мн281140121085-8833
8Спартак301050111372-7332
9Торпедо281210211273-6829
10Динамо Р28910321357-8625
11Сочи29721311565-8324
12Витязь29601441474-9422

 

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