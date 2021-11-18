"Спартак" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 дома обыграл "Барыс" из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".
В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (34-я минута), Йори Лехтеря (40, 50), Дмитрий Кугрышев (52), Александр Никишин (53). У "Барыса" отличились Никита Михайлис (8) и Егор Петухов (12).
"Спартак" прервал серию из трех поражений, "Барыс" потерпел четвертое поражение кряду. Команды уже встречались в текущем сезоне 11 сентября. Тогда красно-белые одержали победу со счетом 4:1.
Ранее в четверг казанский "Ак Барс" в гостях переиграл рижское "Динамо" со счетом 3:1. Уфимский "Салават Юлаев" победил в Подольске местный "Витязь" (4:2)
"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Бориса Миронова в 30 играх набрали 32 очка. "Барыс" с 24 очками в 29 матчах идет 10-м в таблице Восточной конференции. В следующем матче "Спартак" в Хельсинки сыграет с местным "Йокеритом" 20 ноября. "Барыс" в этот же день проведет гостевой матч против череповецкой "Северстали".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|29
|19
|2
|3
|0
|1
|4
|104-64
|49
|2
|Трактор
|31
|14
|3
|6
|1
|1
|6
|97-76
|48
|3
|Салават Юлаев
|30
|17
|2
|1
|1
|1
|8
|89-59
|42
|4
|Ак Барс
|30
|13
|2
|3
|0
|4
|8
|69-66
|40
|5
|Авангард
|29
|15
|1
|1
|0
|1
|11
|81-66
|35
|6
|Сибирь
|29
|11
|0
|2
|1
|3
|12
|56-63
|30
|7
|Автомобилист
|29
|9
|2
|1
|3
|2
|12
|97-88
|29
|8
|Нефтехимик
|28
|9
|2
|1
|1
|3
|12
|75-81
|28
|9
|Амур
|30
|5
|2
|4
|2
|3
|14
|63-83
|27
|10
|Барыс
|29
|6
|2
|2
|2
|2
|15
|69-93
|24
|11
|Куньлунь
|29
|6
|0
|1
|1
|2
|19
|62-110
|17
|12
|Адмирал
|29
|5
|0
|1
|3
|2
|18
|51-95
|17
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|29
|14
|3
|2
|2
|2
|6
|95-73
|42
|2
|СКА
|28
|13
|1
|3
|3
|2
|6
|88-63
|39
|3
|Динамо М
|29
|17
|1
|1
|0
|0
|10
|98-71
|38
|4
|ЦСКА
|29
|11
|4
|3
|1
|1
|9
|67-60
|38
|5
|Северсталь
|28
|11
|3
|3
|2
|1
|8
|66-62
|37
|6
|Локомотив
|29
|14
|1
|0
|3
|2
|9
|81-69
|35
|7
|Динамо Мн
|28
|11
|4
|0
|1
|2
|10
|85-88
|33
|8
|Спартак
|30
|10
|5
|0
|1
|1
|13
|72-73
|32
|9
|Торпедо
|28
|12
|1
|0
|2
|1
|12
|73-68
|29
|10
|Динамо Р
|28
|9
|1
|0
|3
|2
|13
|57-86
|25
|11
|Сочи
|29
|7
|2
|1
|3
|1
|15
|65-83
|24
|12
|Витязь
|29
|6
|0
|1
|4
|4
|14
|74-94
|22