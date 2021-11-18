"Спартак" обыграл "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 дома обыграл "Барыс" из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (34-я минута), Йори Лехтеря (40, 50), Дмитрий Кугрышев (52), Александр Никишин (53). У "Барыса" отличились Никита Михайлис (8) и Егор Петухов (12).

"Спартак" прервал серию из трех поражений, "Барыс" потерпел четвертое поражение кряду. Команды уже встречались в текущем сезоне 11 сентября. Тогда красно-белые одержали победу со счетом 4:1.

Ранее в четверг казанский "Ак Барс" в гостях переиграл рижское "Динамо" со счетом 3:1. Уфимский "Салават Юлаев" победил в Подольске местный "Витязь" (4:2)

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Бориса Миронова в 30 играх набрали 32 очка. "Барыс" с 24 очками в 29 матчах идет 10-м в таблице Восточной конференции. В следующем матче "Спартак" в Хельсинки сыграет с местным "Йокеритом" 20 ноября. "Барыс" в этот же день проведет гостевой матч против череповецкой "Северстали".