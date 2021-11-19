Олимпийский сезон в бобслее и скелетоне стартует этапом Кубка мира в Австрии

Первые два этапа в ноябре пройдут в Инсбруке. Затем сильнейшие скелетонисты и бобслеисты мира переедут в Германию, где с конца ноября по середину декабря этапы Кубка мира состоятся в Альтенберге и Винтерберге. С конца декабря по январь еще один этап пройдет в латвийской Сигулде.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сезон, вмещающий в себя соревнования на Олимпийских играх в Пекине, для бобслеистов и скелетонистов стартует этапом Кубка мира в австрийском Инсбруке. Состав сборной России на Олимпиаду определится по итогам восьми этапов Кубка мира.

С 3 по 9 января соревнования опять пройдут в Винтерберге, а финальный этап Кубка мира с 10 по 16 января состоится в швейцарском Санкт-Морице. Этап в Швейцарии станет определяющим для окончательного состава сборной России в Пекин. Сезон для бобслеистов и скелетонистов завершится Олимпийскими играми.

С предстоящего сезона в программу этапов Кубка мира включены соревнования по женскому монобобу, которые проводятся в рамках Мировой серии. Эта дисциплина появилась еще в прошлом сезоне и была включена в программу чемпионата мира. Также она впервые появится и на Олимпиаде, ранее женский монобоб был в программе зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне.

Мировая серия стартовала в начале ноября, прошло пять стартов. Из россиянок Алена Осипенко участвовала в последнем этапе в Лиллехаммере, став шестой и седьмой в двух стартах.

Испытание пекинской трассой

К этому времени сборная России по бобслею и скелетону уже выступила на тестовых соревнованиях в Пекине 25-26 октября. Что касается первых кубковых этапов, у скелетонистов выступят олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков и бронзовый призер Игр 2014 года Елена Никитина. Также в заявку команды вошли Никита Трегубов, Владислав Семенов, Алина Тарарыченкова и Юлия Канакина, показавшие лучшие результаты в контрольной тренировке.

У бобслеистов в двойках и четверках на первых этапах Россию представят экипажи пилотов Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова. Экипаж последнего соревновался в отборе на Кубок мира с экипажем пилота Алексея Стульнева, который в итоге выступает уже на Кубке Европы и выиграл первый этап в Норвегии.