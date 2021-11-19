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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионку Игр штангистку Сливенко вновь обвинили в нарушении антидопинговых правил

В результате повторного анализа в допинг-пробе россиянки, взятой во время чемпионата Европы 2012 года, обнаружили запрещенные анаболические стероиды
Оксана Сливенко Григорий Сысоев/ТАСС
Описание
Оксана Сливенко
© Григорий Сысоев/ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Российскую штангистку Оксану Сливенко обвинили в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

ITA провела повторный анализ допинг-проб, взятых во время чемпионата Европы 2012 года в турецкой Анталье. В пробе Сливенко, а также еще 12 тяжелоатлетов обнаружили запрещенные анаболические стероиды. Все спортсмены временно были уведомлены о результатах перепроверок и временно отстранены, у них есть право запросить анализ пробы В.

Сливенко 34 года. Она является чемпионкой Олимпийских игр 2008 года в весовой категории до 69 кг, спортсменка получила золотую медаль после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун. На ее счету также три золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, шесть побед на чемпионатах Европы, в том числе и на турнире 2012 года.

1 марта 2021 года Сливенко была отстранена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на основании данных, полученных из базы данных московской лаборатории (LIMS). Ранее россиянку уже признавали виновной в нарушении антидопинговых правил, она получила двухлетнюю дисквалификацию, срок которой отсчитывался с 2 февраля 2018 года и уже истек.

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Летние олимпийские виды спорта
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