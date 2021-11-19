Гол и три передачи Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Даллас" в матче НХЛ

ТАСС, 19 ноября. "Миннесота" со счетом 7:2 дома обыграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами у победителей отметились Рем Питлик (10-я минута), Кирилл Капризов (16), Райан Хартман (39), Алекс Голигоски (48), Фредерик Годро (49), Марк Цукарелло (54), Виктор Раск (55). У проигравших отличились Джейкоб Петерсон (44), Джейми Бенн (53).
CAN'T KEEP THESE TWO APART #mnwild pic.twitter.com/kP6JbXsFE4— Minnesota Wild (@mnwild) November 19, 2021
Капризов забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне. Российский нападающий также отметился тремя голевыми передачами и провел свой самый результативный матч за карьеру в НХЛ, всего в его активе 15 очков (четыре гола + 11 передач) в 16 матчах текущего сезона. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 20 бросков и был заменен после седьмой пропущенной шайбы.
"Миннесота" занимает на первое место в Центральном дивизионе, набрав 22 очка в 16 играх. "Даллас" с 14 очками после 15 матчей располагается на шестой строчке. В следующем матче "Миннесота" 21 ноября на выезде сыграет с "Флоридой", "Даллас" в тот же день примет "Сент-Луис".
В другом матче игрового дня "Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" (4:1), в составе победителей голевыми передачами отметились Павел Бучневич и Иван Барбашев.