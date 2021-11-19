Гол и три передачи Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Даллас" в матче НХЛ

Капризов забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне. Российский нападающий также отметился тремя голевыми передачами и провел свой самый результативный матч за карьеру в НХЛ, всего в его активе 15 очков (четыре гола + 11 передач) в 16 матчах текущего сезона. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 20 бросков и был заменен после седьмой пропущенной шайбы.

"Миннесота" занимает на первое место в Центральном дивизионе, набрав 22 очка в 16 играх. "Даллас" с 14 очками после 15 матчей располагается на шестой строчке. В следующем матче "Миннесота" 21 ноября на выезде сыграет с "Флоридой", "Даллас" в тот же день примет "Сент-Луис".

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" (4:1), в составе победителей голевыми передачами отметились Павел Бучневич и Иван Барбашев.