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НХЛ

Нападающего "Миннесоты" Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард набрал четыре очка в матче против "Далласа"
Кирилл Капризов ("Миннесота") AP Photo/Jim Mone
Описание
Кирилл Капризов ("Миннесота")
© AP Photo/Jim Mone

ТАСС, 19 ноября. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В ночь на пятницу "Миннесота" на домашней площадке победила "Даллас" (7:2). Капризов отметился заброшенной шайбой и тремя передачами, установив личный рекорд результативности в одном матче НХЛ. Всего в его активе 15 очков (четыре гола + 11 передач) в 16 матчах текущего регулярного чемпионата.

Второй звездой дня признан форвард "Калгари" Джонни Годро, забросивший две шайбы и отдавший одну передачу в гостевой игре против "Баффало" (5:0).

Третьей звездой стал голкипер "Флориды" Спенсер Найт, отразивший 45 бросков в домашнем матче против "Нью-Джерси" (4:1).

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