"Химки" объявят о возвращении Черевченко на пост тренера 19 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявит о возвращении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды 19 ноября. Об этом сообщил источник ТАСС.

Черевченко покинул "Химки" 25 октября, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После ухода Черевченко обязанности главного тренера исполнял наставник молодежной команды "Химок" Игорь Ющенко. По информации источника, Черевченко в пятницу проведет первую тренировку с командой.

Черевченко 47 лет, специалист возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. На этом посту он сменил Дмитрия Гунько, при котором команда после восьми туров занимала предпоследнее место в чемпионате России. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат в истории клуба. Ранее Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал".

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер лиги, набрав 12 очков в 14 матчах. В 15-м туре первенства страны подмосковный клуб 21 ноября в гостях встретится с московским ЦСКА.