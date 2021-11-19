Вратарь "Сочи" Джанаев может сыграть против "Рубина" в матче чемпионата России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев тренируется в общей группе и может принять участие в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Об этом ТАСС сообщил источник.

Джанаев пропустил три матча РПЛ против московского "Локомотива" (1:2), тульского "Арсенала" (2:1) и столичного ЦСКА (4:1) из-за мышечной травмы.

"Джанаев тренируется в общей группе. Он имеет возможность сыграть против "Рубина", - сказал собеседник агентства.

Джанаеву 34 года, он выступает за "Сочи" с июля 2019 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за команду девять матчей в РПЛ, пропустив восемь мячей и сыграв три матча "на ноль".

"Сочи" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 14 матчах. В следующем туре команда Владимира Федотова примет на своем поле "Рубин" 21 ноября.