Шварц: футболистам "Динамо" в матче с "Арсеналом" нужно качественно сыграть в обороне

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Футболистам московского "Динамо" в матче с тульским "Арсеналом" нужно качественно сыграть в обороне, а при перехвате мяча использовать выходы в контратаку. Об этом на онлайн-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Сандро Шварц.

Матч 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" - "Арсенал"пройдет 21 ноября на "ВТБ-Арене". Начало игры - 16:30 мск.

"В это воскресенье нас ждет соперник, который за последнее время добился весомых результатов, - сказал Шварц. - "Арсенал" сыграл вничью с ЦСКА и "Спартаком", также выиграл у "Зенита" и "Крыльев Советов". У команды есть техничные и скоростные футболисты в атаке. Нам нужно качественно сыграть в обороне, а при перехвате мяча использовать выходы в контратаку. Наша цель - забрать три очка в этом матче".

"По игрокам, которые точно не сыграют, - это Диего Лаксальт и Даниил Лесовой. Арсен Захарян и Гильермо Варела провели частично тренировки в общей группе. Завтра будет предыгровая тренировка, на которой станет ясно, кто сможет принять участие в матче. Что касается Лаксальта, то у него просматривается положительная динамика в восстановлении, нужно отдать должное медицинскому штабу. Сложно говорить, сможет ли он сыграть в этом году, но он уже тренируется на поле", - добавил Шварц.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 14 матчах. "Арсенал" с 13 очками располагается на 14-й позиции.