Экс-соперник Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC Эл Яквинта завершил карьеру

ТАСС, 19 ноября. Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории американец Эл Яквинта завершил спортивную карьеру. Комментарий бойца приводит портал MMA Junkie.

7 ноября Яквинта провел первый бой за два года против американца Бобби Грина на турнире UFC 268 и потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде. Это поражение стало для Яквинты третьим подряд.

"Я думаю, что это все, - сказал Яквинта. - Конечно, хотелось завершить карьеру победой, но все это того не стоит. Бой с Бобби Грином был первым, когда я сознательно сдался. Я знал, что делаю, и мне просто хотелось скорее закончить".

"Мне 34 года, и теперь травмы не проходят. Когда ты моложе, то относишься к здоровью проще, получаешь травмы и быстро восстанавливаешься. Конечно, с помощью врачей можно все вылечить, но с меня хватит операций. Раньше я мог драться даже со сломанным носом, но сейчас я живу в хорошем доме, инвестирую в недвижимость, а UFC платит мне не так много, чтобы жертвовать своим здоровьем", - добавил спортсмен.

На счету Яквинты 14 побед и семь поражений в ММА. В 2018 году он проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.