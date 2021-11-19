Шварц оценил шансы сборной России по футболу выйти на чемпионат мира

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу имеет хорошие шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Такое мнение на онлайн-конференции высказал главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц.

Сборная России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в отборочной группе H. Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

"Я смотрел матч россиян с хорватами (0:1), считаю, что на данный момент у сборной России есть хорошие шансы пробиться в финальную часть турнира, - сказал Шварц. - Конечно, нам приятно, что работа тренерского штаба высоко ценится. Но мы не думаем о том, чтобы возглавить команду России. Все силы сейчас направлены на матч с "Арсеналом".

Во вторник молодежная сборная России дома победила испанцев со счетом 1:0, в составе россиян сыграл нападающий "Динамо" Константин Тюкавин. "Россияне показали качественный футбол, сильно смотрелись командно, - отметил Шварц. - Константин хорошо поймал игровой ритм после выхода на замену, показал высокое индивидуальное мастерство. Мы рады, что Константин с хорошим настроением возвращается из сборной".