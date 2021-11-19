Ракицкий заявил, что "Спартак" не является конкурентом для "Зенита"

ТАСС, 19 ноября. Московский футбольный клуб "Спартак" не является конкурентом для петербургского "Зенита" в борьбе за победу в чемпионате России. Об этом заявил украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

24 октября "Спартак" на выезде проиграл "Зениту" со счетом 1:7. Красно-белые впервые в матче чемпионата России пропустили шесть и более мячей, московская команда потерпела самое крупное поражение в истории национального первенства.

"Обыграть "Спартак" так крупно - это достойно, на всю жизнь запомнится, - сказал Ракицкий. - Было видно, что они не знают, что с нами делать. Пусть "Спартак" сам разбирается с тем, что внутри, он нам не конкурент".

Ракицкому 32 года, он выступает за "Зенит" с 2019 года. За петербургскую команду защитник провел 102 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 11 передач.

После 14 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 30 очками в активе. "Спартак" идет на девятом месте, на счету московской команды 19 очков.