Ракицкий считает, что сборная Украины пробьется на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 19 ноября. Сборная Украины по футболу сможет пробиться в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Такое мнение в интервью газете "Спорт-Экспресс" высказал украинский защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий.

По итогам группового раунда отбора к чемпионату мира сборная Украины заняла второе место в группе D и продолжит борьбу за путевку в основную часть турнира в раунде плей-офф.

"Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами, - сказал Ракицкий. - Эти ничьи раздражают, но, слава богу, Украина выиграла. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице и Украина выйдет на чемпионат мира".

"Сейчас все умеют играть в футбол. А у Украины молодая команда - почти все парни выступают в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Плюс старички помогают - Степаненко, Ярмоленко. Так что шансы у нас хорошие", - добавил защитник.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта 2022 года, финальные - 28-29 марта.