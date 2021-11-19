Кафельников считает Медведева фаворитом в полуфинале Итогового турнира ATP

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев является фаворитом полуфинала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) вне зависимости от того, кто будет его соперником. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Медведев завершил групповой этап турнира на первом месте, одержав три победы в трех матчах, и вышел в полуфинал, где сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым и норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинальном матче встретятся серб Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев.

"Я думаю, что преимущество у Медведева, безусловно, будет, поскольку в полуфинальном матче независимо от того, кто будет играть - Рублев или Рууд, он будет фаворитом. Но еще раз говорю, это не означает, что для него это будет легкий матч, в этих стадиях турнира легких матчей не бывает, и к каждой игре нужно подходить со стопроцентной готовностью", - сказал Кафельников.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Турнир завершится 21 ноября, призовой фонд составляет $7,25 млн.