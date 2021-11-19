Фигуристка Аделия Петросян впервые в истории исполнила четверной риттбергер

ТАСС, 19 ноября. Россиянка Аделия Петросян стала первой в истории фигуристкой, сумевшей исполнить на соревновании четверной риттбергер. Это произошло в ходе проката произвольной программы на этапе Кубка России в Перми.

Петросян исполнила каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа. За прокат 14-летняя спортсменка получила 147,15 балла и заняла второе место на турнире (213,26 балла по сумме двух программ). Победу одержала Софья Муравьева (216,64), третьей стала чемпионка Европы Софья Самодурова (188,39).

Прыжок не будет ратифицирован Международным союзом конькобежцев (ISU), поскольку Петросян исполнила его на национальном соревновании. Для официального включения в зачет ISU фигуристка должна повторить прыжок на международных соревнованиях под эгидой организации, исполнив его на плюсы.

Петросян занимается в группе Этери Тутберидзе. Она является вице-чемпионкой первенства России среди юниоров.