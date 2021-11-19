{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигуристка Аделия Петросян впервые в истории исполнила четверной риттбергер

За произвольную программу россиянка получила 147,15 балла

ТАСС, 19 ноября. Россиянка Аделия Петросян стала первой в истории фигуристкой, сумевшей исполнить на соревновании четверной риттбергер. Это произошло в ходе проката произвольной программы на этапе Кубка России в Перми.

Петросян исполнила каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа. За прокат 14-летняя спортсменка получила 147,15 балла и заняла второе место на турнире (213,26 балла по сумме двух программ). Победу одержала Софья Муравьева (216,64), третьей стала чемпионка Европы Софья Самодурова (188,39).

Прыжок не будет ратифицирован Международным союзом конькобежцев (ISU), поскольку Петросян исполнила его на национальном соревновании. Для официального включения в зачет ISU фигуристка должна повторить прыжок на международных соревнованиях под эгидой организации, исполнив его на плюсы.

Петросян занимается в группе Этери Тутберидзе. Она является вице-чемпионкой первенства России среди юниоров.

Теги
Фигурное катание
Футбол в России
В "Зените" заявили, что после визита УЕФА нет нареканий к состоянию газона "Газпром Арены"
Перед матчем сборной России против команды Кипра в отборе на чемпионат мира, который состоялся в Санкт-Петербурге 11 ноября, главный тренер российской команды Валерий Карпин заявил, что газон на стадионе находится не в лучшем состоянии
В "Зените" заявили, что после визита УЕФА нет нареканий к состоянию газона "Газпром Арены"
Читать полностью