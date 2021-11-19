Каменский: руководство клуба КХЛ "Спартак" доверяет главному тренеру Миронову

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" доверяет главному тренеру команды Борису Миронову. Об этом ТАСС рассказал советник председателя наблюдательного совета красно-белых Валерий Каменский.

В четверг "Спартак" дома обыграл "Барыс" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата, прервав серию из трех поражений и впервые одержав победу в основное время с 26 октября. Команда занимает восьмое место в Западной конференции. Миронов возглавил "Спартак" в конце апреля, сменив Олега Знарка.

"Ребята доверяют тренеру, атмосфера в команде и в тренерском штабе хорошая. Все сразу не бывает, человек первый год руководит командой как главный тренер, поэтому считаю, что для него это хороший результат, - сказал Каменский. - То, что он создал в команде хорошую атмосферу, должно дать результат. Считаю, что доверие у руководства клуба к тренеру есть, команда в некоторых матчах показывает хороший хоккей и самое главное, в команде хороший коллектив".

Каменский рассказал , в чем красно-белые должны прибавить. "Должна быть хорошая реализация большинства, в меньшинстве добавить, чтобы меньше пропускали, и, конечно, острота в атаке", - отметил он.

В следующем матче "Спартак" 20 ноября сыграет в Хельсинки с "Йокеритом".