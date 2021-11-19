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Футбол в России

СМИ: футболист Азмун подпишет с "Лионом" контракт на четыре года

По данным источника, иранский нападающий решил не продлевать контракт с петербургским "Зенитом", который рассчитан до 30 июня 2022 года
Сердар Азмун ("Зенит") Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сердар Азмун ("Зенит")
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 19 ноября. Иранский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун близок к подписанию контракта с французским "Лионом". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Согласно источнику, иранец решил не продлевать контракт с "Зенитом", рассчитанный до 30 июня 2022 года. Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано заинтересован в подписании нападающего. Французский клуб подготовил для Азмуна соглашение сроком на четыре года.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Азмуна составляет €25 млн. В августе газета L'Equipe сообщала о согласовании контракта между Азмуном и "Лионом", однако трансфер не состоялся.

Азмуну 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. В текущем сезоне иранец провел за "Зенит" 17 матчей в различных турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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