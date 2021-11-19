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Футбол в России

В "Зените" заявили, что после визита УЕФА нет нареканий к состоянию газона "Газпром Арены"

Перед матчем сборной России против команды Кипра в отборе на чемпионат мира, который состоялся в Санкт-Петербурге 11 ноября, главный тренер российской команды Валерий Карпин заявил, что газон на стадионе находится не в лучшем состоянии
Стадион "Газпром Арена" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Стадион "Газпром Арена"
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам визита представителя организации не имеет нареканий по качеству газона на стадионе "Газпром Арена". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургского "Зенита".

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11 ноября на "Газпром Арене" состоялся матч отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 между сборными России и Кипра (6:0). В преддверии игры главный тренер российской команды Валерий Карпин заявил, что газон на стадионе находится не в лучшем состоянии. После матча Александр Медведев, генеральный директор "Зенита", который проводит на стадионе домашние матчи, заявил ТАСС, что при подготовке поля к матчу был нарушен ряд процедур.

"Последний анализ поля "Газпром Арены" показал: по своим физическим и техническим свойствам естественное покрытие никак не пострадало. Это подтвердил технический специалист УЕФА, который приезжал в Санкт-Петербург на этой неделе, такие рабочие визиты регулярны для арен, которые принимают финал Лиги чемпионов. Показатели фильтрации, плотности, деформации и прочности "пирога" даже превышают необходимые стандарты, поэтому со спортивной точки зрения к качеству газона нареканий нет. К сожалению, покрытие еще полностью не восстановилось эстетически, но динамика положительная, и мы ожидаем, что в ближайшее две недели поле "Газпром Арены" полностью придет в надлежащий вид", - говорится в сообщении.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

Следующий матч на "Газпром Арене" пройдет 19 ноября. "Зенит" примет "Нижний Новгород" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало игры - в 19:00 мск. Команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 14 матчах.

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