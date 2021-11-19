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Хоккей в России

Каменский: лидерство "Химика" в ВХЛ является результатом работы команды со "Спартаком"

Воскресенская команды является фарм-клубом красно-белых

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лидерство воскресенского "Химика" в Париматч Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) - Кубке Шелкового пути является результатом совместной работы команды и "Спартака". Об этом ТАСС рассказал советник председателя наблюдательного совета красно-белых Валерий Каменский.

"Химик", являющийся фарм-клубом "Спартака", одержал четыре победы в последних пяти матчах и возглавил таблицу регулярного чемпионата лиги.

"Это совместная работа с главной командой, которой является "Спартак". Плюс, конечно, хорошая работа тренерского штаба в Воскресенске. Клубы меняются игроками, стараются выпускать молодежь", - сказал Каменский.

Советник рассказал о взаимодействии клубов в тренировочном процессе. "Игроков "Химика" подключают к тренировкам первой команды. Когда есть свободные дни в календаре, то ребята приезжают и тренируются. И молодежная команда тоже тренируется в Воскресенске, поэтому у нас идет плодотворная работа и по развитию молодежи, и обкатке ребят. Система работает", - отметил Каменский.

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