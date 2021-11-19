Черевченко заявил, что еще не подписал контракт с футбольным клубом "Химки"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Тренер Игорь Черевченко не подписывал контракт с подмосковным футбольным клубом "Химки". Об этом специалист заявил ТАСС.

Черевченко покинул "Химки" 25 октября, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После его ухода обязанности главного тренера исполнял наставник молодежной команды "Химок" Игорь Ющенко. Ранее источник сообщил ТАСС, что клуб объявит о возвращении Черевченко в пятницу.

"Пока рано говорить о возвращении в "Химки". Контракт еще не подписан", - сказал Черевченко.

Черевченко 47 лет, специалист возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. На этом посту он сменил Дмитрия Гунько, при котором команда после восьми туров занимала предпоследнее место в чемпионате России. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат в истории клуба. Ранее Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал".

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер лиги, набрав 12 очков в 14 матчах. В 15-м туре первенства страны подмосковный клуб 21 ноября в гостях встретится с московским ЦСКА.