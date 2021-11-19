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Ян заявил о готовности провести боксерский бой против Макгрегора

Ранее россиянин и ирландец устроили переписку в социальных сетях
Петр Ян Александр Щербак/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Александр Щербак/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян готов провести боксерский поединок против ирландца Конора Макгрегора. Об этом Ян заявил на пресс-конференции.

Ранее Ян и Макгрегор устроили переписку в социальных сетях, после чего россиян вызвал ирландца на бой.

"С Конором можно было бы побоксировать. Если бы он захотел. Мне нет разницы, какой у него вес. С удовольствием бы сделал это", - сказал Ян.

Макгрегор ранее владел титулами чемпиона UFC в полулегкой и легкой весовых категориях.

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