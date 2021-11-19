Ближневосточные инвесторы могут купить два бразильских футбольных клуба

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноября. /ТАСС/. Инвесторы из арабских стран рассматривают возможность приобретения двух бразильских футбольных клубов. Об этом сообщает в пятницу газета Globo со ссылкой на заявления министра экономики южноамериканского государства Паулу Гедеса.

"Они объявили: мы купим две команды, мы изучаем [этот вопрос] и купим два клуба", - цитирует портал слова чиновника, сопровождавшего президента Бразилии Жаира Болсонару во время визита в Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Министр не уточнил, о каких клубах может идти речь, упомянув, что от членов бразильской делегации звучали разные предложения на этот счет. "Я предположил: "Инвестируйте во "Фламенго". Тут появился болельщик "Васко да Гама" и говорит: "Приходите к "Васко", а я ответил, что это пустая трата денег. Был еще болельщик "Палмейраса", который предлагал купить этот клуб", - рассказал Гедес.

Иностранные инвестиции в бразильские футбольные клубы стали возможны после того, как в начале августа был подписан закон, позволяющий им перерегистрироваться в качестве публичных акционерных обществ. Для этого им необходимо отказаться от нынешнего статуса гражданских некоммерческих ассоциаций. Как уточняет радио Jovem Pan, на данный момент только два бразильских клуба - "Ботафого" и "Америка" - проявили интерес к новой модели.

По информации газеты Globo, эмир Катара ранее признавался в том, что симпатизирует бразильскому клубу "Васко да Гама". Президент Бразилии Жаир Болсонару болеет за "Палмейрас".