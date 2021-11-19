Косторная рассказала, почему не стала прыгать тройной аксель на Гран-при в Гренобле

ТАСС, 19 ноября. Тренер чемпионки Европы по фигурном катанию Алены Косторной Этери Тутберидзе сказала спортсменке перед выступлением в короткой программе на Гран-при в Гренобле не исполнять тройной аксель. Об этом фигуристка сообщила журналистам после проката.

В ходе выступления Косторная, ранее заявившая в своей программе аксель в три с половиной оборота, не стала исполнять элемент. Перед произвольной программой фигуристка занимает второе место с результатом 76,44 балла, лидирует ее соотечественница чемпионка мира Анна Щербакова (77,94), на третьем месте - россиянка Ксения Синицына (69,89).

"В последний момент перед выходом на старт подъехала к Этери Георгиевне, и мне сказали прыгать двойной [аксель], - рассказала Косторная. - Я подумала: может, пойти в тройной? Но когда я поехала, поняла, что не буду спорить с мнением тренера".

"Прокатом я довольна практически всем, кроме дорожки. Есть что совершенствовать, но из этого контента я выжала максимум из того, что могла, и это не может не радовать", - подчеркнула фигуристка.