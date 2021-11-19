РУСАДА сообщило, что процесс восстановления агентства идет в штатном режиме

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проходит в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

РУСАДА в начале июня получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

"РУСАДА следует плану восстановления Всемирного антидопингового агентства согласно программе международного регулятора, пока все в штатном режиме, - говорится в сообщении пресс-службы. - В феврале нас ожидает аудит всемирного агентства, начинаем к нему готовиться. Положительным фактором является то, что коллегиальные органы управления начинают разделять цели и ценности плана мониторинга и судебного решения CAS. Ответственность за восстановление в правах лежит на всем РУСАДА без исключения".

CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях.